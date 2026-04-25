Le Sénégal, le Togo et le Bénin lancent le Free Roaming : Une avancée majeure pour une région plus connectée

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L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal, l’Autorité de Régulation des communications électroniques du Togo (ARCEP) et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques du Bénin (ARCEP Bénin) ont franchi, ce 24 avril 2026, à Lomé, un bond qualitatif dans l’intégration numérique sous-régional avec l’entrée en vigueur officielle des accords de « Free roaming » dans le cadre de la mise en œuvre du règlement C/REG.21/12/17 du 16 décembre 2017 sur l’itinérance sur les réseaux de communications mobiles ouverts au public, dans l’espace CEDEAO.

Parmi les points saillants dudit protocole et qui en constituent la pierre angulaire pour les ressortissants des pays susmentionnés en situation de voyage, on retient notamment :

La gratuité de la réception d’appel pour l’abonné en itinérance (roaming) dans les trois pays, pour une période de 30 jours consécutifs de séjour ;

La facturation des appels (Voix et SMS) des abonnés en déplacement au tarif local dans le réseau du pays visité ;

La facturation des services de connectivité des abonnés en déplacement à un tarif préférentiel défini d’un commun accord entre les trois pays ;

La suppression de toute surtaxe sur le trafic international entrant et en mode itinérance entre les deux pays.

Cette initiative marque une avancée majeure vers l’intégration numérique régionale, souligne le directeur général de l’ARTP. Selon M. Dahirou Thiam, elle vise à garantir aux populations des trois pays un accès simplifié, abordable et transparent aux services de téléphonie mobile à l’occasion des déplacements dans l’espace CEDEAO.

A signaler que le lancement officiel des services (Voix, SMS, Internet) en itinérance entre les trois pays a été fait, ce24 avril 2026, par le truchement de protocoles d’accord signés entre le Directeur général de l’ARTP et ses homologues du Togo et du Bénin. La cérémonie s’est déroulée en présence de la représentation diplomatique du Sénégal au Togo.

Ce partenariat incarne la volonté commune des trois régulateurs de promouvoir une connectivité inclusive, accessible et conforme aux objectifs de la CEDEAO pour une région plus intégrée, a fait savoir le DG de l’ARTP. Qui ajoute : « pour renforcer la position du Sénégal dans ce processus et consolider son rôle de catalyseur et de leader régional, l’ARTP travaille à accélérer l’harmonisation tarifaire au sein de la CEDEAO, notamment avec les pays encore en phase transitoire, par des initiatives bilatérales ou multilatérales. »

Il renseigne que l’implémentation intégrale et équitable du roaming communautaire constitue un levier fondamental d’intégration socioéconomique et un facteur de compétitivité pour les entreprises et les citoyens. « Cette consécration n’est qu’une étape vers d’autres pistes d’harmonisation ou d’intégration plus impactantes telles que la problématique des OTT, la co-régulation, les technologies satellitaires, la lutte contre la fraude dans les communications électroniques etc », se réjouit le DG de l’ARTP.

Désormais, les Sénégalais peuvent se déplacer au Togo et au Bénin en recevant gratuitement les appels en provenance du Sénégal et en appelant moyennant l’application des tarifs locaux de l’Etat visité. Pour les services de connectivité, la facturation se fera d’accord-parties entre les opérateurs des pays susmentionnés.