Pool judiciaire financier : Les chiffres de la réddition des comptes

Le Pool judiciaire financier (Pjf) accélère la lutte contre la délinquance économique au Sénégal. Moins de deux ans après son lancement, cette juridiction spécialisée affiche un bilan marqué par plus d’un millier d’interpellations et des centaines de procédures judiciaires engagées dans des affaires de fraude, de corruption et d’enrichissement illicite.
Les investigations du Pjf s’appuient largement sur les rapports transmis par plusieurs organes de contrôle de l’État, notamment la Centif, l’Ofnac, l’Inspection générale d’État et la Cour des comptes. Plusieurs enquêtes restent en cours tandis que d’autres ont déjà été transmises aux magistrats instructeurs.
Le Pjf a par ailleurs étendu ses opérations à des biens liés à l’émigration clandestine, notamment des pirogues et des moteurs saisis au cours des enquêtes.
Face à l’ampleur des dossiers, les besoins en ressources humaines spécialisées deviennent cependant de plus en plus pressants.
Les autorités judiciaires misent sur le renforcement des équipes d’enquête, le recours à des experts techniques et la création d’unités dédiées afin d’améliorer l’efficacité des investigations contre une criminalité financière jugée de plus en plus complexe.