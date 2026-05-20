Serigne Mboup convoqué à la Police

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Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, et Habibou Lèye, directeur d’exploitation du projet « Cœur de ville » de Kaolack, sont attendus ce matin dans les locaux de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. Cette convocation vise à confirmer les plaintes qu’ils ont déposées contre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Fadilou Keïta.

Selon L’Observateur, qui relaie l’information, cette audition s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un « soit-transmis du parquet de Dakar ». « Injures publiques, diffamation et diffusion de fausses nouvelles » : tels sont les griefs formulés contre le patron de la CDC.

Dans leurs requêtes, les deux plaignants dénoncent des propos qu’ils jugent outrageants, tenus au cours d’une émission télévisée diffusée sur la chaîne Sénégal 7. Le maire de Kaolack reproche notamment à Fadilou Keïta d’avoir qualifié la gestion du projet « Cœur de ville » d’« opaque » et nécessitant un audit.

Cette étape marque le début de l’enquête, en attendant l’audition du responsable du Pastef annoncée « dans les prochains jours », glisse la même source.