Dialogue politique : Renaissance Républicaine / SUNU REW applaudit Diomaye

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Renaissance Républicaine / SUNU REW réaffirme son attachement profond à la tradition sénégalaise du dialogue, de la concertation et de la recherche permanente du consensus républicain. Depuis l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, le Sénégal a toujours su privilégier la stabilité, l’écoute et la responsabilité collective face aux défis politiques, institutionnels et sociaux.

Dans ce contexte, Renaissance Républicaine / SUNU REW considère que l’acceptation de participer au dialogue national doit se faire sans préalable ni condition. Lorsqu’il s’agit de l’avenir de la Nation, les intérêts supérieurs du Sénégal doivent impérativement transcender les considérations partisanes et les contingences politiques du moment. Le dialogue demeure un instrument essentiel de consolidation démocratique, de préservation de la paix sociale et de renforcement de l’unité nationale.

Renaissance Républicaine / SUNU REW estime que les divergences d’opinions, légitimes dans toute démocratie vivante, ne doivent jamais constituer des facteurs de division irréversible ou d’affaiblissement de notre cohésion nationale. Plus que jamais, les acteurs politiques et sociaux ont le devoir historique de faire preuve de responsabilité, de retenue et de hauteur d’esprit afin de préserver les acquis démocratiques et la stabilité de notre pays.

Renaissance Républicaine / SUNU REW salue, à cet égard, l’ouverture exprimée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, dont la démarche nous paraît empreinte de bonne foi, d’esprit d’apaisement et de volonté sincère de rassemblement. Dans une démocratie mature, le dialogue ne saurait être perçu comme une faiblesse, mais comme une preuve de lucidité politique et de respect des principes républicains.

Renaissance Républicaine / SUNU REW appelle ainsi l’ensemble des forces vives de la Nation — acteurs politiques, société civile, organisations syndicales, autorités religieuses et coutumières — à participer à cet espace de concertation dans un esprit constructif, patriotique et tourné exclusivement vers l’intérêt supérieur du Sénégal.

Fidèle à ses convictions et à son engagement républicain, Renaissance Républicaine / SUNU REW rappelle que le dialogue, la concertation et la recherche de l’union sacrée autour de l’essentiel font partie intégrante de son ADN politique. Chaque fois qu’il s’est agi de défendre ce qui constitue le ciment de la Nation sénégalaise — la paix, la stabilité, la cohésion sociale, l’unité nationale et la préservation des institutions républicaines — la responsabilité et l’intérêt supérieur du Sénégal ont toujours prévalu.

Renaissance Républicaine / SUNU REW demeure convaincue que c’est dans le rassemblement, le respect mutuel et la fidélité aux valeurs républicaines que le Sénégal continuera de consolider sa démocratie et de préserver son modèle de stabilité et de dialogue, reconnu bien au-delà de nos frontières.