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(FILES) Medical team members evacuate a Muslim pilgrim, affected by the soarching heat, at the base of Mount Arafat, also known as Jabal al-Rahma or Mount of Mercy, during the annual hajj pilgrimage on June 15, 2024. Saudi Arabia said on June 23 that more than 1,300 faithful died during the hajj pilgrimage which took place during intense heat, and that most of the deceased did not have official permits. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

Médine : Un deuxième pèlerin sénégalais décède

18 mai 2026 Société

Médine (Arabie Saoudite), le pèlerin sénégalais, Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, est décédé des suites d’un malaise, selon un communiqué de la Direction générale au pèlerinage aux Lieux Saints (DGP). Le décès est survenu ce lundi 18 mai, à  Biir Ali (Miqat), juste après sa prière d’intention du Hajj. Il était membre du regroupement ATMP (Trésor).

Pour rappel, la Direction générale au pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam avait déjà annoncé, mercredi 13 mai, le décès du nommé Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, à Médine, «des suites d’un malaise». Le défunt faisait partie du regroupement Rao  Peulh. «Il repose désormais dans les cimetières de Médine», avait précisé les autorités.

Pour le Hajj 2026, le Sénégal a obtenu un quota officiel de 12 860 pèlerins. Le transport de ces fidèles vers l’Arabie Saoudite, incluant Médine, a débuté le 8 mai 2026 via Air Sénégal International avec 25 vols programmés. Sur le total, 1 860 pèlerins sont pris en charge par la Délégation générale au pèlerinage (DGP) et environ 11 000 par des agences privées.

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