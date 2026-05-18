Kidira : Une importante cargaison d’explosifs interceptée par la police des frontières

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Dans le cadre de la sécurisation des frontières et du renforcement des contrôles face au trafic d’explosifs, les éléments de l’antenne de la police aux frontières de Diyabougou, une structure qui relève du commissariat spécial de Kidira, ont mené une opération de surveillance ciblée particulièrement fructueuse, a appris Seneweb du commissaire Mamadou Diouf, le chef de la Division communication de la police nationale.

Tout a commencé au milieu de la nuit du 16 au 17 mai 2026, au niveau du poste de contrôle communément appelé « Poste éléments GMI ». Les policiers se sont positionnés à partir de 3 h 30 pour surveiller une voie de contournement non officielle, un passage particulièrement prisé par les piétons et les motocyclistes à cette période de l’année.

C’est à ce moment qu’un convoyeur s’est avancé sur la piste à bord d’une motocyclette bleue de marque Vainqueur. Ayant décelé la présence des forces de l’ordre, le suspect a pris la fuite pour échapper à son interpellation en abandonnant sa moto, ses chaussures et toute sa cargaison illicite. Il a ensuite réussi à se réfugier en territoire malien après avoir traversé un bras du fleuve adjacent.

Un bilan matériel lourd et des investigations en cours

Les policiers ont alors sécurisé les lieux. La fouille des colis abandonnés a permis de découvrir deux sacs contenant chacun dix sachets de 33 brins d’explosifs, soit un total de 660 bâtons d’explosifs. Il est aussi relevé quatre rouleaux de cordon détonant de 250 m chacun, soit un linéaire global de 1 000 m. L’ensemble de ces produits prohibés ainsi que la moto ont été consignés au poste de police pour les besoins de l’enquête.

Les premières investigations ont révélé que ce matériel de contrebande était destiné au village de Diyabougou. Les explosifs devaient y être acheminés afin de servir au dynamitage du sous-sol dans le cadre d’activités d’orpaillage clandestin