Le déballage explosif de Ndiaga Seck qui livre les noms et numéros de 10 de ses amants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lors de son premier interrogatoire samedi dernier, Ndiaga Seck a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais l’exploitation sommaire de son téléphone, effectuée avec son autorisation, a permis de confirmer les accusations du détenu Ahmadou Lamine Dia.

Confronté aux preuves concordantes, le responsable politique a décidé de vider son sac sur procès-verbal. Le quinquagénaire a raconté comment il a embrassé l’homosexualité avant de tourner la page entre-temps. Seneweb vous livre en exclusivité les minutes de son audition, d’après le procès-verbal d’enquête transmis au tribunal de grande instance de Louga.

« Mes parents ont divorcé lorsque j’avais entre 4 et 5 ans. On m’avait confié à ma grand-mère paternelle qui vivait à Ziguinchor. C’est là-bas que j’effectuais des tâches ménagères », a-t-il confié au commissariat urbain de Linguère.

C’est à Ziguinchor que Ndiaga Seck dit avoir hérité de ses gestes efféminés. Avec des garçons de son âge, ils ont commencé, dit-il, à commettre des attouchements, sans toutefois passer à l’acte sexuel durant cette période.

Sa vie a basculé après ses études universitaires, entre 1998 et 1999, selon ses propres déclarations. Dans un cybercafé, il se connectait sur un site de rencontres amicales où il a fait la connaissance d’un métis basé en France.

« Il m’a dragué en me demandant si j’avais déjà entretenu des relations sexuelles avec un homme. Face à ses insistances, je lui ai répondu qu’il serait mon premier partenaire sexuel. Nous avons continué notre discussion jusqu’au jour où il a quitté la France pour me rendre visite au Sénégal. Il était logé à l’hôtel Le Méridien Président à l’époque. Nous sommes passés à l’acte sexuel et j’étais le sujet actif », a déclaré Ndiaga Seck lors de son interrogatoire, d’après le dossier déposé sur la table du magistrat instructeur.

C’est à travers la même plateforme de rencontres que Ndiaga Seck a fait la connaissance d’un certain Papis Camara, qui lui aurait exprimé ses sentiments amoureux. Seck a alors répondu favorablement à son invitation et les deux hommes ont entretenu une relation intime. C’est à partir de ce moment que Ndiaga Seck aurait embrassé le milieu de l’homosexualité, entretenant des relations sexuelles avec plusieurs hommes.

« Je recevais mes partenaires à mon domicile. Je suis un sujet actif », a-t-il confié.

Ndiaga Seck a par ailleurs déclaré s’être repenti et avoir définitivement tourné la page de l’homosexualité. Il affirme même avoir parfois contacté des homosexuels pour les sensibiliser.

Le responsable politique a également confié s’être rendu à La Mecque à plus de trois reprises.

Dans ses aveux, Ndiaga Seck a livré l’identité d’une dizaine de ses partenaires, accompagnée de leurs numéros de téléphone, selon des sources de Seneweb. Il a été conduit ce matin devant le juge d’instruction de Louga et risque d’être écroué dans les prochaines heures.

Son téléphone portable, placé sous scellés après son interpellation, sera transmis à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour une exploitation approfondie.