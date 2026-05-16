Tabaski : « Il n’y aura ni pénurie ni hausse des prix »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A moins de deux semaines de la Tabaski, le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, se veut rassurant sur l’approvisionnement du marché et la stabilité des prix. Contacté par L’Observateur, il affirme que les productions locales d’oignons et de pommes de terre dans les Niayes, la Vallée et la région de Saint-Louis ont été « extraordinaires », au point que le gouvernement a dû fermer les frontières dès le 25 janvier afin de protéger la commercialisation des récoltes nationales.

Selon le ministre, les stocks actuellement disponibles permettent de couvrir les besoins « sur 8 à 10 mois » pour certains produits, tandis que les réserves de pommes de terre pourraient tenir « pratiquement toute l’année 2026 ». Il garantit ainsi qu’« il n’y aura ni tension sur la disponibilité des produits ni augmentation de prix », estimant que « le marché est assez inondé ».

Pour faire respecter les prix homologués, le ministère mise sur plusieurs mécanismes de contrôle. Serigne Guèye Diop rappelle d’abord le déploiement permanent des commissaires, contrôleurs et vérificateurs des enquêtes économiques dans les régions. Il met également en avant l’action discrète de « 1 000 volontaires de la consommation » chargés de recueillir des informations sur le terrain et de signaler les commerçants qui ne respectent pas les prix homologués.