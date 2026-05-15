Migrations: Plus de 10.000 migrants morts entre 2023 et 2025

Les données récentes de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) confirment que la période 2023-2025 a été l’une des plus meurtrières jamais enregistrées pour les migrants, dépassant largement le seuil de 10 000 morts au total.
En 2025, près de 8 000 migrants ont été déclarés morts ou portés disparus, une baisse par rapport à 2024 mais qui maintient la tendance à un niveau très élevé. En 2023, au moins 8 747 décès avaient été enregistrés, ce qui était déjà un record à l’époque.
- Total cumulé : Sur les seules années 2024 et 2025, plus de 17 000 décès sont documentés.
- Méditerranée : La Méditerranée reste la route la plus meurtrière, avec plus de 2 100 morts recensés en 2025.