Migrations: Plus de 10.000 migrants morts entre 2023 et 2025

Les données récentes de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) confirment que la période 2023-2025 a été l’une des plus meurtrières jamais enregistrées pour les migrants, dépassant largement le seuil de 10 000 morts au total.

Méditerranée : La Méditerranée reste la route la plus meurtrière, avec plus de 2 100 morts recensés en 2025.

Total cumulé : Sur les seules années 2024 et 2025, plus de 17 000 décès sont documentés.

En 2025, près de 8 000 migrants ont été déclarés morts ou portés disparus, une baisse par rapport à 2024 mais qui maintient la tendance à un niveau très élevé. En 2023, au moins 8 747 décès avaient été enregistrés, ce qui était déjà un record à l’époque.

Depuis 2014, date du début de la collecte de ces données, plus de 80 000 migrants sont morts ou portés disparus à travers le monde, selon cette agence onusienne basée à Genève.

L’OIM souligne que la diminution observée en 2025 s’explique en partie par une baisse du nombre de personnes empruntant des routes migratoires dites irrégulières, c’est-à-dire non autorisées, et souvent dangereuses, notamment sur le continent américain.

Toutefois, l’organisation met également en avant un facteur méthodologique : les restrictions financières affectant les acteurs humanitaires limiteraient la capacité à documenter ces décès sur plusieurs axes migratoires majeurs, ce qui pourrait conduire à une sous-estimation des chiffres réels.

Depuis le début de l’année 2026, 1 723 migrants ont déjà été recensés comme morts ou disparus sur ces routes, selon les données de l’OIM.

Les routes migratoires, qui relient notamment l’Afrique, le Moyen-Orient, les Amériques et l’Europe, restent marquées par des risques élevés, incluant naufrages, conditions climatiques extrêmes ou violences, dans un contexte de durcissement des politiques migratoires et de persistance des crises humanitaires.