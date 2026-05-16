Arrestation de Pape Malick Ndour : l’APR charge Ousmane Sonko et dénonce un « plan de démantèlement » du parti

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L’Alliance pour la République (APR) a exprimé sa « profonde indignation » suite à l’arrestation de son camarade Pape Malick Ndour, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de dépôt lié à l’affaire PRODAC.

Dans un communiqué, le parti de l’ancien président Macky Sall affirme que c’est le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a été le premier à annoncer cette « prise d’otage » et le désigne comme le « commanditaire ».

L’APR estime que les accusations qui reposent sur le prétendu rapport qui daterait de 2018 de l’IGF alors que Pape Malick Ndour n’a été nommé au PRODAC qu’en juin 2019. Pour le parti, cela ne peut constituer un fondement juridique sérieux devant aboutir à la « séquestration judiciaire d’un honnête citoyen qui a accompli un excellent travail comme coordonnateur du PRODAC ».

Selon le parti de Macky Sall, le rapport d’expertise comptable, qu’il juge non contradictoire qui est le fondement des poursuites, repose sur de très « faibles affirmations qui prennent le contrepieds de la réalité.»

Pour l’APR, les faits qui lui sont reprochés sont d’une « banalité déconcertante ». Il dénonce avec fermeté le « recours systématique à des mesures privatives de liberté dans des dossiers où les garanties élémentaires d’une procédure équitable paraissent gravement fragilisées ».

L’APR estime particulièrement « préoccupant qu’une décision aussi lourde de conséquences pour les libertés individuelles puisse reposer sur des éléments d’une si grande légèreté, insuffisamment contradictoires ou manifestement faux ».

Par ailleurs, le parti de Macky Sall estime qu’ il est particulièrement « préoccupant qu’une décision aussi lourde de conséquences pour les libertés individuelles puisse reposer sur des éléments d’une si grande légèreté, insuffisamment contradictoires ou manifestement faux au regard des faits allégués ».

A travers cette affaire, l’APR estime que c’est la question plus large du respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence et des libertés publiques qui est posée. Face à cette situation, le parti dit refuser que « notre démocratie s’installe dans une logique de criminalisation de l’opposition et d’intimidation des responsables politiques ».

L’APR réaffirme son soutien total, sans réserve et sans faille, à Pape Malick Ndour ainsi qu’à sa famille, ses proches et ses avocats et appelle l’ensemble des militantes, militants et responsables du parti à rester mobilisés, vigilants et unis face à toute « tentative de remise en cause des principes démocratiques et des libertés fondamentales ».

Enfin, l’APR dit tenir le Gouvernement pour « seul et unique responsable de toute atteinte à l’intégrité physique et morale de Pape Malick Ndour ». Il exige la libération immédiate et sans condition de Pape Malick Ndour.

Le parti conclut en affirmant qu’il continuera de se tenir debout, aux côtés de tous ceux qui subissent l’injustice, « avec la conviction que le droit finira toujours par triompher de l’arbitraire ».