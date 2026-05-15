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MMA : Reug Reug perd sa ceinture mondiale face à Malykhin

15 mai 2026 Rewmi.com

Oumar Kane dit Reug Reug a connu une soirée compliquée le 15 mai à Bangkok. Le champion sénégalais des poids lourds de ONE Championship a perdu son titre mondial après sa défaite face à Anatoly Malykhin lors de leur revanche très attendue.

De retour dans la cage après une longue période d’inactivité liée à des blessures, le combattant de Thiaroye n’a pas réussi à conserver sa ceinture. Déjà sacré en novembre 2024 face au même adversaire, Reug Reug espérait confirmer son statut au sommet de la catégorie.

Selon le site Wiwsport; cette fois, le scénario a tourné en faveur du Russe, qui a pris le dessus au fil des rounds avant de s’imposer par TKO au quatrième round. Une issue brutale qui met fin au règne du Sénégalais dans la division heavyweight. Pour Reug Reug, cette défaite marque un coup d’arrêt dans sa progression au plus haut niveau mondial, lui qui reste l’une des grandes figures du MMA africain malgré cette perte de titre.

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