Le FHS et le FONSIS s’allient pour accélérer l’accès au logement social au Sénégal…

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Le Fonds pour l’Habitat Social (FHS), en partenariat avec le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), a franchi une étape majeure dans la politique de promotion du logement social au Sénégal avec la mise en place du véhicule financier « Kajom Capital ».

Par cette signature, le FHS et le FONSIS réaffirment ainsi leur volonté commune de faire du logement social un pilier essentiel des politiques publiques de développement et de cohésion sociale au Sénégal.

Les deux institutions ont procédé à la signature d’un accord-cadre destiné à renforcer les mécanismes de financement du logement social et à contribuer de manière durable à la réduction du déficit de logements dans le pays.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale visant à offrir des solutions concrètes aux difficultés d’accès au logement, particulièrement pour les ménages à revenus faibles et intermédiaires. Face à une urbanisation croissante et à une forte demande en habitations décentes, le Sénégal cherche ainsi à développer des modèles innovants capables de répondre aux besoins des populations.

Avec « Kajom Capital », le FHS et le FONSIS ambitionnent de mettre en place un outil financier performant permettant de soutenir la construction de logements accessibles, tout en favorisant une meilleure inclusion sociale et économique.

Le modèle de location-vente, au cœur de ce partenariat, constitue l’un des leviers majeurs du projet. Il permettra à de nombreux ménages d’accéder progressivement à la propriété immobilière grâce à des mécanismes de paiement adaptés à leurs capacités financières. Une approche qui pourrait offrir une alternative durable aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles dans l’acquisition d’un logement.

À travers cette collaboration stratégique, les deux structures entendent également stimuler l’investissement dans le secteur de l’habitat, encourager la participation des acteurs privés et renforcer l’écosystème du financement immobilier au Sénégal.

Au-delà de la question du logement, cette initiative pourrait également avoir des retombées importantes sur l’économie nationale, notamment en matière de création d’emplois dans le secteur du bâtiment, de développement urbain et de dynamisation des activités connexes.