Mondial 2026 : Bonne nouvelle pour les supporters sénégalais

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Face à la grogne, l’administration américaine a annoncé un assouplissement des règles visant les étrangers détenteurs d’un billet pour assister à un match de la Coupe du monde 2026. Les supporters sénégalais, algériens et tunisiens, initialement visés par des mesures drastiques, voient ainsi leurs conditions de voyage simplifiées.

Les États-Unis ont annoncé mercredi l’assouplissement de leur système de caution bancaire pour les demandes de visa de tourisme. Dans le cadre d’une politique migratoire restrictive, les autorités américaines réclamaient aux ressortissants de 50 pays en développement une caution comprise entre 5 000 et 15 000 dollars (soit environ 3 millions à 9 millions de francs CFA) pour obtenir un visa. Cette somme, jugée exorbitante, était censée être remboursée au retour du voyageur dans son pays d’origine.

Le Département d’État a indiqué que cette caution ne concerne désormais plus les membres des équipes participantes, ni les supporters des pays en compétition disposant déjà de billets et inscrits au « Pass FIFA ». Ce système prioritaire a été mis en place pour faciliter l’obtention des visas pour l’événement. « Nous restons déterminés à renforcer les priorités des États-Unis en matière de sécurité nationale tout en facilitant les déplacements légitimes pour la prochaine Coupe du monde », a déclaré Mora Namdar, secrétaire d’État adjointe aux Affaires consulaires.

Cinq pays qualifiés pour le Mondial faisaient partie de la liste rouge imposant ces cautions : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, l’Algérie et la Tunisie. Pour ces nations, une caution de 15 000 dollars (9 millions FCFA) représente en moyenne trois années de revenus, rendant le déplacement quasi impossible pour la majorité des fans. Si cet assouplissement est une bouffée d’oxygène pour les supporters des « Lions », la situation reste complexe pour d’autres nations comme Haïti ou l’Iran, qui font face à des interdictions d’entrée quasi totales sur le territoire américain.