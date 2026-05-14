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TO GO WITH AFP STORY BY Malick Rokhy Ba A sheep vendor is pictured on December 5, 2008 in Dakar ahead of Muslim feast Tabaski (Aid el Kebir). Sheep get sold for 70 000 francs CFA (106 euros), a double of a minimum monthly Senegalese salary. AFP PHOTO / SEYLLOU

Dahra Djoloff : 24 moutons volés, les coupables enfin démasqués

14 mai 2026 Actualité

La brigade de gendarmerie de Dahra a mis fin aux agissements de deux individus, identifiés sous les initiales A. S. et O. K., poursuivis pour un vol de bétail portant sur 24 moutons.

Les mis en cause écumaient les populations de la commune de Déaly. Ils ont été surpris en flagrant délit de vol de bétail à la suite d’une dénonciation anonyme qui a permis aux forces de l’ordre d’intervenir rapidement sur les lieux.

Une fois arrêtés et conduits à l’unité, les deux voleurs ont reconnu les faits lors de leur audition. Ils ont été déférés au parquet de Louga pour répondre du chef de vol de bétail portant sur un troupeau de 24 moutons.

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