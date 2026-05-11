GO : Le fils africain de Frédéric Dard

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Oui je sais!! je ne fais pas l’unanimité…certains n’aiment pas ce que je fais…d’autres disent que je cherche le buzz….certains ne cherchent qu’a savoir qui se cache derrière ce pseudo…sachez en tout cas que Sébé existe depuis 2016…

J’ai une mission d’informer, celle de partager, d’aider, de conseiller, de dévoiler la vérité…mais je ne prétends pas détenir la vérité…je laisse cette primeur au Créateur et à vous. Donc, je peux me tromper dans mes positions, dans mes informations.

Pour ce qui est de mes citations, ma vision extérieure du monde fait que j’arrive à toucher certains d’entre vous et 80% de mes écrits sont un vécu.. Si si, j’ai commencé à écrire en classe de CM. Je ne joue pas de rôle..

Le mal qui vous atteint, m’atteint au plus profond de moi… Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas psychologue, je suis tout simplement un bon ami anonyme qui aime vous informer et vous faire rire. J’ai une vie privé aussi banale que le plus humble de la terre…

Je ne cherche pas la gloire, ni de la reconnaissance. Je ne cherche pas à être une star ou un chasseur de buzz comme le pensent certains…sinon, j’aurais mis ma photo et décliné mon identité… Pour ces personnes qui ont des pensées négatives sur moi, je vous prie de me supprimer de vos contacts..

Pour les autres qui me suivent depuis des années et qui aiment ce que je fais ( comme le Président Mbagnick Diop ), je vous suis reconnaissant et merci pour vos encouragements et prières. Avec vous je me suis construit une famille…Et Je me réjouis de voir que mes posts sont partagés par un bon nombre d’entre vous.

Vous prenez de votre temps pour m’accueillir chez vous…Merci de cette confiance. Et si je vous écris directement, c’est juste pour recadrer les choses, je suis un disciple de San Antonio ( Frederic Dard )…

Sébé