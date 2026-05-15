Tension Diomaye – Sonko : « ça se sent en Conseil des ministres », confirme un ministre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le ministre de l’Industrie, du Commerce et des PME, Serigne Guèye Diop, s’exprime sur les tensions entre les proches du Président Bassirou Diomaye Faye et les fidèles du Premier ministre Ousmane Sonko.

Le responsable départemental de la coalition « Diomaye Président » à Mbour assure qu’au sein de l’équipe gouvernementale, les clivages politiques sont peu visibles. Il affirme : « Nous, on ne raisonne pas en termes de gouvernement Pastef ou de coalition. C’est un gouvernement tout court ». Le ministre d’ajouter : « Quand vous venez en Conseil des ministres, vous ne pouvez même pas savoir qui est de la coalition et qui est du Pastef.»

L’ancien maire de Sandiara reconnaît toutefois l’existence de divergences au sommet de l’État, déclarant : « Ça se sent, bien sûr… » et qu’« il y a des divergences dans la façon de conduire l’État ». Il estime qu’il existe effectivement des différences d’approche.

L’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias insiste cependant sur le fait que ces divergences n’affectent en rien le fonctionnement quotidien du gouvernement, concluant que « ça n’a pas d’impact sur nous, notre activité en tant que ministre, dans nos activités gouvernementales » car l’essentiel est que « tous les ministres que nous sommes, quel que soit leur bord, s’occupent aujourd’hui de leur activité ».