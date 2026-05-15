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Nouveau régime:  "L'Etat-Pastef" en gestation 
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Congrès de Pastef–Les Patriotes : la HARP ouvre le dépôt des candidatures pour l’élection du président du parti

15 mai 2026 Actualité

A l’approche du Congrès de Pastef, la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) annonce l’ouverture officielle du processus de dépôt des candidatures pour l’élection du président du Parti Pastef– Les Patriotes.

Dans une décision rendue publique ce 15 mai, le président de la HARP, Mouhamadou Ngouda Mboup, informe que les dépôts de candidatures se dérouleront du 15 mai 2026 à partir de 00h jusqu’au 20 mai 2026 à 12h.

La Haute Autorité précise également que des fiches de déclaration de candidature sont mises à la disposition des prétendants, selon un modèle-type joint à la décision.

Pour rappel, le Conseil national de Pastef a fixé au 6 juin 2026 la tenue du premier congrès national du parti.

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