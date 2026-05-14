Fond de Garantie Automobile du Sénégal, Idrissa Samb un leadership au service de la transformation institutionnelle

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Nommé administrateur du Fonds de Garantie Automobile du Sénégal le 2 octobre 2024, l’inspecteur des impôts et domaines Idrissa Samb natif de Dahra Djoloff a pris fonction en février 2025.

A rappeler que le FGA( Fond de Garantie Automobile) a pour mission essentielle d’assurer la prise en charge des victimes d’accidents corporels de la circulation routière, notamment dans les situations où :l’auteur de l’accident demeure inconnu, cas de délit de fuite ; l’auteur est identifié, mais non assuré, cas de défaut d’assurance.

À en croire un jeune proche de lui ( Idrissa Samb) depuis sa prise de fonction, ce dernier s’est distingué par un engagement constant, un sens élevé de la responsabilité et une rigueur professionnelle exemplaire. <<Son action s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de renforcement de la performance institutionnelle de la structure, avec pour objectif principal l’amélioration continue de la qualité du service rendu aux usagers.>> rembobine Ass Ndao.

Idrissa Samb naturellement connu dans le domaine des activités sociales, depuis qu’il est à la tête du FGA entre autres réalisations notamment le traitement de près de 200 dossiers de sinistres en 2025, grâce à une organisation optimisée des services et à une stratégie de communication renforcée.

Il faudra noter la prise en charge effective des accidents impliquant les motos « Jakarta », traduisant une volonté affirmée de mieux protéger les victimes, la modernisation de l’identité visuelle de l’institution, avec l’adoption de nouveaux éléments graphiques conformes aux symboles nationaux, pour accroître la visibilité et la crédibilité du FGA, le renforcement de la notoriété de l’institution, à travers une présence accrue dans les médias audiovisuels.

Toujours dans ses œuvres ( Idrissa Samb), a assuré le déploiement de bureaux dans les pôles Nord, Sud, Est et Ouest, afin d’assurer une meilleure couverture territoriale et de rapprocher l’accès démocratique aux services pour les populations.Ce dernier a également contribué à la promotion de l’emploi des jeunes, avec le recrutement de six agents, dont certains sont déployés dans les régions.

S’agissant de la dette fiscale du FGA, le natif de Dahra Djoloff a pu assurer l’ annulation partielle (50%) de la dite dette du FGA, suite à des négociations menées par un cabinet mandaté, témoignant d’une maîtrise des enjeux administratifs et financiers.

Concernant des dossiers, le patron national du FGA a pu réduire de manière significative des délais de traitement des dossiers ce qui a permis une indemnisation plus diligente des victimes, dans le respect strict des procédures en vigueur.

Selon des témoignages ,le projet de digitalisation des services va considérablement améliorer le traitement des dossiers en permettant aux agents d’agir avec plus de rapidité et d’efficacité. Grâce au site du FGA, les victimes pourront désormais effectuer les formalités nécessaires en ligne avant la saisine du FGA. Cela facilitera ainsi les démarches en réduisant les délais de prise en charge.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière et l’amélioration de la prise en charge des victimes, Idrissa Samb effectue des rencontres avec les structures hospitalières et les syndicats des deux-roues, une étape importante pour atteindre ses objectifs.

A en croire Ass Ndao gestionnaire des sinistres au FGA, Idrissa Samb:<< est un leadership au service de la transformation institutionnelle, incarne un leadership fondé sur la vision, la rigueur et l’efficacité. Sa démarche managériale, axée sur la performance et l’innovation, a insufflé une dynamique nouvelle au sein du Fonds de Garantie Automobile.>> Et le jeune Ass Ndao << La capacité à fédérer les équipes, conjuguée à une expertise technique solide, renforce la gouvernance de l’institution et consolide sa mission de service public. Par son action, il participe activement à la modernisation de l’administration et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’accidents de la circulation.>>

<<Attaché aux principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, Idrissa Samb œuvre au quotidien pour faire du FGA une institution de référence au service des citoyens>> dixit Ass Ndao.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)