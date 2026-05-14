Linguère: Les défis du nouveau Préfet entrant Tening Faye

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La salle de réunion du centre Alé Badara Sy de la ville de Linguère qui abritait la cérémonie de passation de service entre le préfet sortant Modou Thiam et celle entrant Téning Faye était pleine à craquer ce jeudi 14 mai 2026 .En effet, sous une ambiance indescriptible marquée par.des discours d’émotions et de solennité semaient le décor sous la conduite de l’adjoint du gouverneur de Louga qui présidait la cérémonie.

Dans son discours, le Préfet sortant Modou Thiam, après avoir remercié le Chef de l’État d’avoir renouvelé sa confiance en lui , rend un hommage mérité à l’endroit de tous les chefs de service départementaux , les autorités: municipales , religieuse et coutumière, le président du conseil départemental de Linguère sans oublier le reste de la couche sociale vu le compagnonnage franc et sincère qui le liait avec la population du Djoloff.

Quant à Madame le Préfet entrant Téning Faye, après avoir rendu grâce à Dieu, remercie à son tour son Excellence le Président de la République Bassirou Faye d’avoir renouvelé également sa confiance en elle ( nommée Préfet de linguère).

A l’image de son collègue Thiam ( préfet sortant), Madame le Préfet (entrant) Téning Faye a rendu un hommage vibrant auprès des chefs de services, les autorités religieuses et coutumières de Matam où elle était vu la collaboration franche qui a toujours existé entre eux .

Dans sa communication, Madame le Préfet de Linguère Téning Faye première femme à ce poste dans le département de Linguère prie qu’Allah l’accompagne pour l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés.Poursuivant l’exécutif départemental de Linguère : << Je m’engage à assumer pleinement avec la loyauté, le dévouement l’abnégation inégalée dans le respect des principes qui gouvernent les affaires de la cité>> D’autres défis non moins importants<< une administration de développement et un service public pour tous >>

<<Le désenclavement des territoires avec un renforcement de la sécurité préalables à toute politique de développement animée à la modernisation de nos villes à travers une politique décryptée , de justice sociale et territoriale constituent une préoccupation majeure des autorités >> renchérit Madame le Préfet de Linguère.

Entre autres objectifs de Madame le Préfet Téning Faye<<. Relever le défi de la modernisation de l’élevage en zone pastorale, l’exploitation du potentiel agricole face aux chocs climatiques, veiller au fonctionnement régulier des services déconcentrés sous son autorité pour une transformation de mise à tous les niveaux.>>

A rappeler que des moments de distinction et de récompense étaient dédiés au Préfet sortant Modou Thiam au grand bonheur des membres de sa famille et amis qui se sont massivement mobilisés lors de la cérémonie de passation.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)