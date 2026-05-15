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Karang : les douanes saisissent 3,5 kg de haschich d’une valeur de 17,5 millions de FCFA

15 mai 2026 Actualité

Les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Karang, relevant de la Subdivision des Douanes de Fatick, Direction régionale des Douanes du Centre, ont mis la main sur  10 plaquettes et 26 sachets de haschich d’un poids total de 3,5 Kg. La saisie a eu lieu mardi 12 mai 2026, lors d’une opération de contrôle sur un véhicule de transport en commun, indique un communiqué des Douanes.

Selon la même source, le véhicule a été ciblé sur la base d’un renseignement et d’indices probants, qui se sont confirmés après un contrôle approfondi.

Le détenteur de la drogue a, ainsi, été identifié et appréhendé. Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années de nationalité sénégalaise. La contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à 17.500.000 de francs CFA.

Le prévenu est en garde à vue, en attendant son déferrement au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Fatick.

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