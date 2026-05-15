Actes contre nature : L’homme politique Ndiaga Seck arrêté par la DIC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sous le coup d’un avis de recherches et d’interpellation émis par le commissariat urbain de Linguère, Matar Ndiaga Seck, dit Ndiaga Seck, âgé de 51 ans, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), selon des informations exclusives de Seneweb. L’acteur politique a été cité par Ahmadou Lamine Dia dans le cadre de l’enquête ouverte suite à l’arrestation de 22 présumés homosexuels dans le Djoloff.

Les enquêteurs de la police avaient collecté des preuves concordantes motivant son interpellation pour des faits présumés d’actes contre nature. Après le placement sous mandat de dépôt d’une vingtaine de suspects arrêtés, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Louga a transmis une délégation judiciaire au commissariat urbain de Linguère pour la poursuite des investigations.

C’est dans cette dynamique qu’une opposition de sortie du territoire national et un avis de recherches ont été lancés contre Ndiaga Seck. Avec le concours de la DIC, le suspect a finalement été arrêté. Le comptable de profession né à Ziguinchor sera prochainement acheminé vers Linguère pour la suite de la procédure, selon des sources de Seneweb.