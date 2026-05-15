Affaire Pape Cheikh Diallo: de nouvelles révélations sur de présumés partenaires sexuels de Asse Dione

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L’affaire Pape Cheikh Diallo, qui concerne un scandale homosexuel au Sénégal, continue de livrer ses secrets. Selon les révélations du quotidien Libération, dans son édition de ce vendredi, en exploitant le téléphone portable du suspect Asse Dione (chanteur religieux), les enquêteurs ont interpellé un autre de ses présumés partenaires sexuels, en l’occurrence le nommé Mohammed Al Amine Diop.

Toujours selon le journal, en plus d’avoir fait des aveux sur sa relation avec le chanteur religieux, le nouveau suspect a avoué avoir eu une liaison avec Assane Sy dont l’extraction est envisagée. Le téléphone de Asse Dione a aussi conduit les enquêteurs vers Assane Nlang et Mame Amath Mbaye qui ont tous avoué avoir eu des rapports sexuels avec Asse Dione. Ils ont cité parmi leurs partenaires Cheikh Mbaye et Mamadou Lamine Konteh, tous déjà arrêtés.

Ces interpellations portent à 100 le nombre de personnes arrêtées à ce stade dans ce dossier. Pour le cas spécifique d’Asse Dione, au moins six (06) de ses présumés partenaires ont été interpellés.