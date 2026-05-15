L’ancien ministre Pape Malick Ndour finalement arrêté par la DIC

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L’ancien ministre Pape Malick Ndour a été arrêté ce vendredi par la DIC dans le cadre d’une enquête sur des irrégularités financières au sein du programme PRODAC. Cette interpellation soulève de nombreuses questions sur la gestion des fonds publics et les implications judiciaires qui en découlent.

Selon les informations rapportées dans ce dossier, les enquêteurs de la DIC poursuivent leurs investigations sur des présumées irrégularités financières relevées dans le cadre du PRODAC. L’ancien coordonnateur du programme est cité dans une procédure portant notamment sur des accusations d’association de malfaiteurs, d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux.

Cette arrestation intervient dans un contexte judiciaire marqué par plusieurs rebondissements. Pape Malick Ndour avait auparavant bénéficié d’une liberté provisoire sous bracelet électronique, après une décision du juge d’instruction contestée par le parquet financier, qui réclamait son placement sous mandat de dépot.