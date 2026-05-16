Les directives de Ousmane Sonko à…

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Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a réuni, ce vendredi, l’état-major du parti à sa résidence de la Cité Keur Gorgui. Selon L’Observateur, cette rencontre stratégique visait à préparer la nouvelle feuille de route en vue du premier congrès du parti calé au 6 juin prochain. Autour de la table figuraient plusieurs responsables de premier plan, parmi lesquels El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Daouda Ngom et Ayib Daffé.

Se fiant à ses informateurs, la même source rapporte que les échanges ont notamment porté sur l’organisation du congrès, dont le lieu officiel n’est pas encore arrêté. Toutefois, selon des interlocuteurs du quotidien du Groupe futurs médias , « la piste du Cicad de Diamniadio est sérieusement agitée ».

Cette réunion s’inscrit dans la continuité de la restructuration interne engagée ces dernières semaines, marquée par la nomination de nouveaux vice-présidents et un renforcement de l’appareil dirigeant du parti. Une manière pour la formation au pouvoir de poursuivre son opération de « Yokk thiéré doli gnekh » afin de consolider ses bases avant les prochaines échéances politiques.

Face à ses lieutenants, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de « réussir le congrès » et de remobiliser les militants. Le leader de Pastef a également demandé de « réactiver les cellules dormantes » et « d’intensifier les descentes sur le terrain », y compris dans les zones les plus reculées du pays.