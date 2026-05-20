Pèlerinage marial de Popenguine : le comité d’organisation à pied d’œuvre pour les derniers réglages

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Le comité d’organisation du Pèlerinage marial de Popenguine se dit mobilisé pour finaliser les préparatifs du plus grand rassemblement religieux chrétien du pays, prévu ce week-end, dans cette localité du département de Mbour (ouest).

“Nous sommes [..] dans le dernier virage des préparatifs. Le gouverneur, accompagné du préfet et du sous-préfet, a tenu à effectuer [une] visite de terrain, afin de constater l’état d’avancement des installations et des travaux réalisés sur les différents sites”, a déclaré l’abbé Sébastien Augustin Mamadou Diouf, président du comité d’organisation.

Le curé a fait part de sa satisfaction quant à l’état d’avancement des installations destinées à accueillir les pèlerins, dans un entretien avec des journalistes, mardi, à l’issue d’une visite de suivi effectuée avec les autorités administratives.

“Nous avons vu que tous les services ont tenu leurs engagements. Nous sommes satisfaits de tout ce qui a été fait jusque-là”, a-t-il dit.

A Popenguine, les préparatifs vont bon train. Sur les sites devant accueillir les fidèles, les services s’activent aux derniers réglages. C’est le cas au niveau des parkings réservés aux fidèles, où Senelec, la société nationale d’électricité, s’attèle à l’installation de lampadaires.

Le constat reste le même aussi au “Village des marcheurs” et sur le nouveau sanctuaire. Les services mobilisés procèdent à l’installation finale des bâches et tentes sur ces deux sites.

“Les pèlerins pourront participer aux célébrations dans de bonnes conditions grâce aux efforts consentis par les différentes parties prenantes”, a relevé l’abbé Sébastien Augustin Mamadou Diouf, se félicitant de l’implication des différents services dans l’organisation de l’édition 2026 du pèlerinage de Popenguine.

Pour le religieux, les engagements pris lors des réunions de coordination ont été respectés en grande partie.

“Toutes les commissions ont fait leur travail et les volontaires sont déjà déployés ici à Popenguine depuis hier [lundi] pour commencer les activités sur le terrain”, a-t-il indiqué.

Le prêtre a souligné aussi que le comité d’organisation restera mobilisé toute la durée du pèlerinage et travaillera après le rassemblement, à l’évaluation de l’édition 2026.

“Le travail a commencé depuis longtemps, mais il va continuer tout au long du pèlerinage et même après, parce qu’il faudra nécessairement évaluer”, a-t-il expliqué.