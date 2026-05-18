Sangalkam: Le Pastef enclencher la dynamique pour les locales

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’approche des prochaines échéances électorales, la commune de Sangalkam s’anime d’une ferveur citoyenne remarquable. Récemment, Lamine Diagne, responsable local du parti PASTEF, est allé à la rencontre des braves femmes du quartier Beverly, à Keur Ndiaye Lo. Une visite marquée par des échanges intenses et une volonté commune de transformer la localité.

Cette rencontre, riche en débats et en partages d’idées, a permis à Lamine Diagne de réaffirmer la place centrale qu’occupe la gent féminine dans la vision globale de PASTEF pour Sangalkam. Face à un groupement de femmes engagées, déterminées et prêtes à mener le combat sur le terrain, le responsable politique a tenu à saluer leur rôle de sentinelles de la société.

« Cette rencontre nous rappelle encore une fois que la femme est au début et à la fin de tout processus de développement », a déclaré Lamine Diagne.

Par leur courage, leur sens du sacrifice et leur engagement quotidien, ces femmes de Beverly se dressent comme des piliers essentiels de la stabilité sociale et les garantes de l’avenir des communautés locales.

L’objectif de cette mobilisation est clair : structurer les forces vives de Keur Ndiaye Lo pour assurer une victoire éclatante lors des prochains rendez-vous électoraux. Le groupement de femmes a exprimé sa totale adhésion à la démarche de Lamine Diagne, scellant ainsi un pacte de confiance pour porter haut les couleurs du parti dans la commune.

« Nous saluons la confiance et la mobilisation de ces femmes exemplaires qui ont choisi de marcher à nos côtés pour construire ensemble un avenir meilleur pour Keur Ndiaye Lo et pour toute la commune de Sangalkam », s’est réjoui le responsable de PASTEF.