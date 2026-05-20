Braquage à Keur Mbaye Fall : Un homme exécuté chez lui

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Keur Mbaye Fall est sous le choc après un terrible drame. Dans son édition de ce mercredi 20 mai, le quotidien L’Observateur rapporte que Moustapha Samb, un gérant de quincaillerie âgé de 38 ans, a été retrouvé mort dans la chambre qu’il louait près de l’arrêt Djouma Dji. La découverte macabre a été faite ce mardi après-midi par le père de la victime.

Selon les témoignages recueillis sur les lieux, la victime aurait été surprise par ses bourreaux qui « l’auraient d’abord trouvé sur son lieu de travail, dans sa quincaillerie, avant de le conduire dans sa chambre, où il aurait été attaché puis tué ».

Les enquêteurs privilégient la piste d’un crime commis en réunion. En effet, le gérant, « de corpulence assez forte, n’aurait pas pu être maîtrisé par une seule personne », ce qui laisse suspecter la présence de plusieurs assaillants.

L’enquête est ouverte

Pour l’heure, avance le quotidien du Groupe futurs médias (GFM), le mobile du crime reste un mystère. « Jusqu’à la mise sous presse, aucune autre précision n’a filtré concernant les circonstances précises ou le mobile du drame ».

Saisie de l’affaire, la gendarmerie de la Zone Franche a ouvert une enquête pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire. Toutefois, « aucune interpellation n’a été signalée dans l’immédiat », souligne la même source.