La tentative d’évasion du mara milliardaire d’Abass Ndao

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Le marabout Serigne A. Faye a tenté de s’évader lors d’une extraction médicale au centre hospitalier Hôpital Abass Ndao, avant d’être finalement rattrapé par les agents pénitentiaires après une course-poursuite dans les ruelles de la Gueule-Tapée.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, les faits se sont produits jeudi dernier. Détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Prison de Rebeuss, le mis en cause aurait profité d’une autorisation de se rendre aux toilettes pour s’échapper par une fenêtre et prendre la fuite.

Son absence ayant été rapidement constatée, les agents pénitentiaires se sont immédiatement lancés à sa poursuite. Après plusieurs minutes de traque, le fugitif a été repris et maîtrisé de justesse.

Replacé sous écrou, le détenu fait désormais l’objet d’une nouvelle procédure pour tentative d’évasion, une charge supplémentaire qui vient alourdir un dossier judiciaire déjà particulièrement lourd devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Pour rappel, Serigne A. Faye avait été arrêté dans le cadre d’une enquête menée par la Division des investigations criminelles sous la supervision du procureur Saliou Dicko. Il est poursuivi pour plusieurs infractions, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature, pédophilie, viols répétés sur mineur, transmission volontaire du VIH, rébellion, blanchiment de capitaux et mise en danger de la vie d’un fonctionnaire de police.

L’enquête porte sur un présumé réseau de prostitution impliquant un mineur de 16 ans. Avant son interpellation, le marabout avait tenté de se réfugier en Gambie, avant d’être localisé grâce à une collaboration entre Interpol et la DIC, puis rapatrié à Dakar où il avait été placé sous mandat de dépôt.