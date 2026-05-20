Guy Marius Sagna recadre l’eurodéputée Manon Aubry sur la question LGBTQ au Sénégal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le député sénégalais Guy Marius Sagna a répliqué aux propos de la députée européenne Manon Aubry concernant les droits des minorités sexuelles au Sénégal. Dans un message direct, le parlementaire a invité les « Européens voulant libérer les femmes iraniennes ou les personnes LGBTQ sénégalaises à se concentrer d’abord sur la libération de l’Europe face à l’impérialisme et au racisme ».

Affirmant que ces injonctions impérialistes laissaient le pays de marbre, il a fermement rappelé que ces « pratiques demeurent interdites sur la terre africaine et souveraine du Sénégal », ajoutant que les personnes concernées pourraient être envoyées en Europe une fois cette dernière libérée de ses propres maux.