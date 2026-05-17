Tabaski 2026: Le Sénégal célèbre le 28 mai l’Aïd El Kebir

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La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé, à l’issue de sa réunion tenue ce dimanche dans les locaux de la RTS, que le croissant marquant le début du mois de Dhul Hijja n’a été observé dans aucune localité du territoire national.

Selon les informations recueillies auprès de 485 représentants répartis à travers les différentes zones du pays et après concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements, la commission a confirmé l’absence totale d’observation du croissant lunaire.

En conséquence, le démarrage du mois lunaire de Dhul Hijja est fixé au mardi 19 mai 2026, ouvrant ainsi la voie à la célébration de la fête de la Tabaski (Aïd el-Adha) prévue pour le jeudi 28 mai 2026 sur l’ensemble du territoire sénégalais.