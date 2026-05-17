Tabaski 2026 : la CMS fixe la célébration pour le mercredi 27 mai

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La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) a officiellement annoncé, ce dimanche 17 mai 2026, le démarrage du mois de Dhul Hijjah 1447 de l’Hégire, après confirmation de l’apparition du croissant lunaire dans plusieurs pays. Réunie conformément à sa mission d’observation, la commission a indiqué avoir recueilli des informations fiables provenant de ses correspondants nationaux et internationaux. Selon le communiqué, le croissant lunaire a été aperçu notamment en Mauritanie, en Algérie, en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe et du Moyen-Orient.

En conséquence, le lundi 18 mai 2026 marquera le premier jour du mois de Dhul Hijjah au Sénégal selon la CMS.

Les dates retenues pour Arafat et la Tabaski.

Sur la base de cette annonce, le mardi 26 mai 2026 correspondra au jour de Arafat, moment spirituel majeur pour les pèlerins musulmans, tandis que la célébration de la Tabaski (Aïd el-Kébir), également appelée fête du sacrifice, aura lieu le mercredi 27 mai 2026.

Cette déclaration très attendue permet ainsi à des milliers de fidèles sénégalais de mieux préparer cette importante fête religieuse, marquée par la prière, le sacrifice rituel et les rassemblements familiaux.

Un moment clé pour la communauté musulmane

Chaque année, l’annonce du début de Dhul Hijjah constitue une étape essentielle dans l’organisation du calendrier religieux musulman. La Tabaski, l’une des fêtes les plus importantes de l’islam, symbolise la foi, le partage et la solidarité.

La CMS/OCL a conclu son message par une prière, invoquant l’acceptation des bonnes œuvres de l’ensemble de la communauté musulmane.