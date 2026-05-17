Démenti : Cheikh Yérim Seck démonte une fake news sur l’affaire Ndiaga Seck

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Depuis quelques heures, une publication relayée sur Facebook attribue au journaliste et analyste politique Cheikh Yérim Seck des propos particulièrement virulents. L’intoxication prétend relayer une analyse de ce dernier sur la récente arrestation vendredi dernier de l’homme politique Ndiaga Seck dans une affaire d’« acte contre nature ». Le texte fa va jusqu’à qualifier cette interpellation de « complot politique » et de préambule à une manœuvre beaucoup plus vaste, orchestrée par le Président Bassirou Diomaye Faye, pour barrer la route au Premier ministre Ousmane Sonko en vue de l’échéance présidentielle de 2029.

Face à la gravité et à la sensibilité de ces accusations, Cheikh Yérim Seck a tenu à rétablir la vérité sans équivoque.

Interpellé de toutes parts par des confrères et des citoyens tout au long de la journée, Cheikh Yérim Seck a vigoureusement démenti toute implication dans la rédaction, la caution ou la diffusion de ce message. Le journaliste a formellement déclaré : « Je précise que je ne suis pas l’auteur de ce texte qui, dans la forme, ne reflète pas mon niveau d’écriture et, dans le fond, ne correspond pas à ma pensée. »