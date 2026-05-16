La Convergence des Cadres Républicains dénonce l’incarcération de son coordonnateur Pape Malick Ndour

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La Convergence des Cadres Républicains (CCR) a vivement réagi sur l’incarcération de son coordonnateur, Pape Malick Ndour, placé en détention à la prison de Rebeuss le vendredi 15 mai 2026, sur instruction du parquet et après son audition par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Dans un communiqué, la structure juge la décision « profondément politique » et y voit une instrumentalisation de l’appareil judiciaire contre l’opposition.

Le CCR rappelle que le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF) évoqué dans cette affaire date de 2018, soit avant la prise de fonction de Pape Malick Ndour à la tête du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC), en juin 2019. La structure souligne qu’« aucun rapport officiel d’un corps de contrôle de l’État ne met en cause sa gestion », s’interrogeant ainsi sur les fondements réels de la procédure et sur le recours systématique à des mesures privatives de liberté dans des dossiers à forte connotation politique.

Au-delà du cas individuel de son coordonnateur, la CCR estime que cette affaire soulève des interrogations plus larges sur le respect des libertés publiques, l’État de droit et l’équilibre des institutions. Elle annonce l’ouverture de consultations avec des chefs religieux, des autorités coutumières, des organisations citoyennes et des représentations diplomatiques afin de « dénoncer cette situation et alerter sur les dérives préoccupantes » dans la conduite des affaires publiques.

Dans ce contexte, la CCR réaffirme son soutien « total, fraternel et indéfectible » à Pape Malick Ndour, saluant son engagement et sa rigueur morale. Elle conclut en exprimant sa conviction que « la vérité et la justice finiront par triompher face à cette tentative de déstabilisation ».