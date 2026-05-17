Faits présumés de mœurs à Tambacounda : la gendarmerie poursuit ses investigations après l’interpellation de 20 suspects

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Les éléments de la section de recherches de Tambacounda maintiennent la pression dans le cadre d’une enquête sur des faits présumés de mœurs. Après l’arrestation ce samedi d’un groupe de vingt personnes, composé de quatorze hommes et six femmes, les forces de l’ordre continuent de scruter l’entourage et les ramifications de cette affaire.

Selon la RFM, parmi les personnes visées par les investigations figurait une actrice du milieu de la prostitution locale. Son domicile a fait l’objet d’une perquisition minutieuse par les enquêteurs de la gendarmerie. Toutefois, aucun élément de preuve concordant ou compromettant n’ayant été découvert à son encontre, cette dernière a été remise en liberté à l’issue de son audition.

Le reste du groupe demeure sous le coup des investigations. Les gendarmes de la section de recherches s’attellent à caractériser les infractions et à établir formellement les responsabilités pénales de chacun des suspects impliqués dans ce dossier de mœurs.

Conformément aux procédures d’usage appliquées dans ce type d’affaires, l’ensemble des personnes gardées à vue a été soumis à des examens médicaux, incluant des tests de dépistage sérologique. Les résultats de ces analyses, attendus dans les prochaines heures, devraient être versés au dossier alors que l’enquête suit son cours avant un éventuel déferrement devant le parquet.