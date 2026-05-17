Accident sur la RN7: le contrôleur général des conducteurs routiers d’Afrique de l’Ouest exprime son indignation

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Un accident de la circulation d’une rare violence s’est produit ce samedi après-midi sur la Route Nationale 7 (RN7), à hauteur du parc national du Niokolo-Koba. Le bilan fait état de trois morts sur le coup, dont une femme, et de vingt blessés graves.

Le drame est survenu aux alentours de 14 heures, à seulement deux kilomètres du poste de Niokolo-Koba, en direction de Mako. Un minicar a violemment percuté l’arrière d’un camion qui s’était pourtant arrêté pour céder le passage à d’autres poids lourds. L’impact a été si brutal que la circulation routière a été complètement paralysée sur plus de quatre kilomètres.

Les sapeurs-pompiers et les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Mako, sous la supervision de leur commandant de brigade, se sont rapidement déployés sur les lieux. Les secours ont procédé à l’évacuation d’urgence des nombreuses victimes vers les structures sanitaires de Kédougou, avant de s’atteler au dégagement de la chaussée pour rétablir le trafic.

Témoin oculaire du drame, le contrôleur général de l’Union des conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest, Modou Kairé, a exprimé son indignation face aux circonstances de l’accident. Il a déploré l’imprudence manifeste du conducteur du minicar qui, malgré une visibilité parfaite en plein jour, n’a pas su anticiper l’arrêt du camion. Le responsable syndical a lancé un appel pressant à la vigilance et à la prudence à l’endroit de l’ensemble des usagers de la route pour éviter de telles tragédies à l’avenir.