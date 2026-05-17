Coalition Diomaye Président :Mamady Kouyaté porté à la tête de la coordination départementale de Sédhiou, dans l’unité et la mobilisation

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La Coalition Diomaye Président a procédé, ce samedi 16 mai 2026 à Sédhiou, à l’installation officielle de sa coordination départementale au terme d’une Assemblée générale ayant réuni les représentants des quatorze communes du département, des partis politiques membres de la coalition, des mouvements de soutien ainsi que plusieurs responsables politiques, militants et sympathisants.

La rencontre a démarré dans l’après-midi sous la conduite des responsables désignés pour présider les travaux. Après les mots de bienvenue et les prières d’usage, les participants ont insisté sur la nécessité de bâtir une coordination forte, inclusive et unie afin d’accompagner les ambitions politiques de la Coalition Diomaye Président dans le département de Sédhiou.

Les échanges ont principalement porté sur le renforcement de l’unité au sein de la coalition, la massification des activités politiques dans les différentes communes, la mobilisation des jeunes et des femmes ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle coordination départementale.

À l’issue des concertations, les participants ont procédé, par consensus, à l’installation officielle de la Coordination départementale de la Coalition Diomaye Président de Sédhiou.

Une démarche saluée par l’ensemble des intervenants qui ont mis en avant l’esprit de dialogue, de responsabilité et de cohésion ayant marqué les travaux.

Désigné coordonnateur départemental, le professeur Mamady Kouyaté, sociologue consultant, a exprimé sa gratitude envers les responsables et militants ayant porté leur choix sur sa personne pour conduire la coalition dans le département.

« Les différentes communes se sont retrouvées pour porter leur choix sur ma modeste personne afin de diriger la Coalition Diomaye Président dans le département de Sédhiou. Nous réitérons notre engagement au sein de cette coalition et nous n’aménagerons aucun effort pour accompagner toutes les initiatives de développement de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il déclaré.

Le nouveau coordonnateur a également félicité Mme Aminata Touré, présentée comme superviseure générale de la coalition, avant d’annoncer les perspectives de massification et d’implantation de la coalition dans toutes les collectivités territoriales du département.

Selon lui, les quatorze coordinateurs communaux ont été officiellement désignés et auront pour mission de poursuivre le travail de terrain afin de renforcer la présence politique de la coalition en perspective des prochaines élections locales.

« La coalition Diomaye Président du département de Sédhiou est pétrie de compétences et de talents. Inch’Allah, nous allons travailler à l’enracinement de la coalition dans les collectivités territoriales », a soutenu Mamady Kouyaté.

Interpellé sur l’actualité politique nationale et les relations entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, le coordonnateur départemental a estimé que les éventuelles divergences de positions relevaient du fonctionnement normal des institutions.

« Nous allons laisser le temps au temps. Ce sont deux leaders qui ont un compagnonnage ancien. Pour le moment, nous faisons focus sur la coalition et sur la massification », a-t-il affirmé.

Mamady Kouyaté a également rappelé que la Coalition Diomaye Président entend jouer un rôle politique majeur dans les prochaines échéances électorales, notamment en vue des élections locales et de l’élection présidentielle de 2029.

« Si le président Bassirou Diomaye Faye est candidat en 2029, naturellement la coalition sera un levier essentiel pour consolider les acquis et poursuivre le combat politique », a-t-il déclaré.

L’Assemblée générale s’est achevée dans une ambiance fraternelle et militante, ponctuée de prières pour la paix, la stabilité et le développement du Sénégal.