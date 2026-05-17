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CONACOC : la fête de la Tabaski sera célébrée le jeudi 28 mai 2026

17 mai 2026 Actualité

Au Sénégal, le croissant lunaire marquant le début du mois de Dhul Hijja 1447 de l’Hégire n’a pas été aperçu ce dimanche 17 mai 2026, selon la CONACOC.

Par conséquent, le mardi 19 mai 2026 sera considéré comme le premier jour du mois de Dhul Hijja au Sénégal. Cette différence d’observation entraîne également un décalage dans la célébration de la fête de l’Aïd al-Adha.

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Ainsi, selon le calendrier sénégalais basé sur l’observation locale du croissant lunaire, le jour d’Arafat sera célébré le mercredi 27 mai 2026 et la Tabaski interviendra le jeudi 28 mai 2026, pour la communauté confrérique. Comme chaque année, cette divergence entre certains pays musulmans s’explique par les méthodes d’observation du croissant lunaire, plusieurs nations privilégiant la vision locale avant de fixer les dates religieuses officielles.

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