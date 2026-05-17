Acte contre nature : Gros rebondissement dans le dossier Ndiaga Seck

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Entre les mains des éléments du commissariat urbain de Linguère dans le cadre de l’enquête ouverte sur un vaste réseau présumé d’homosexuels, dont plusieurs individus ont déjà été déférés devant le parquet de Louga, Ndiaga Seck a fait des aveux face aux enquêteurs.

Selon les informations de Seneweb, les premiers éléments de l’enquête révèlent que son test au VIH/Sida est revenu négatif. Mais, concernant les accusations d’actes contre nature, les enquêteurs ont réuni des preuves solides contre lui. Pire, Ndiaga Seck ne nie pas le contact avec son accusateur Ahmadou Lamine Dia, qui l’a balancé comme son « woubi ». Selon toujours nos informations, Ndiaga Seck pourrait être conduit ce lundi au tribunal de Louga. Le juge d’instruction en charge de l’affaire décidera de son sort.

Le magistrat a ouvert une information judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui, acte contre nature, incitation à la débauche, collecte illicite de données pornographiques et transmission volontaire du VIH/Sida.