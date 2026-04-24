YAS condamnée à verser 6 milliards FCFA à Promobile

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Fin du feuilleton judiciaire oppsant YAS à Pormobile. Selon le quotidien Les Echos, le tribunal de grande instance de Dakar a condamné, mercredi 22 avril, la société Saga Africa Holding (opérant sous la marque Free, devenue Yas) à payer six (06) milliards de FCFA à Siruis Telecom Afrique, qui opère sous la marque Promobile et dirigée par l’homme d’affaires Mbackiyou Faye.

Dans son délibéré, le tribunal a déclaré Saga Africa «pleinement responsable» du préjudice causé à Sirus Telecom, détenteur d’une licence d’opérateur de réseau mobile virtuel et qui avait du mal à exercer normalement ses activités commerciales en raison de son concurrent.

Toujours selon le journal, tout a commencé en 2017, quand l’Etat sénégalais a décidé d’ouvrir le marché des télécoms à de nouveaux opérateurs appelés MVNO. La société Sirius Télécoms Afrique obtient le droit d’opérer sous sa propre marque « Promobile ». Cependant, pour exister techniquement, elle devait s’appuyer sur le réseau d’un opérateur déjà installé. C’est dans ce cadre qu’un accord est signé avec Saga Africa Holdings, qui venait de racheter la Tigo pour lancer la marque Free.

«Malheureusement, l’enthousiasme initial laisse rapidement place à une méfiance réciproque et à des blocages techniques», précise une source proche du dossier à L’Observateur. Siruis accuse même Free de lui imposer des tarifs de gros trop élevés qui impactent sa rentabilité avant même le premier appel. Depuis lors, la situation s’enlise et un bras de fer s’installe entre les opérateurs, poussant le tribunal a tranché.