Sénégal : le Président Diomaye Faye remet le drapeau national aux Lions pour la Coupe du monde 2026

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mardi, à la salle des banquets du palais de la République, la cérémonie officielle de remise du drapeau national à l’équipe nationale du Sénégal, à quelques jours de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de ferveur patriotique, le chef de l’État a remis le drapeau aux Lions de la Téranga, saluant une génération qui porte, depuis plusieurs années, les ambitions et le rayonnement du Sénégal sur la scène sportive internationale.

Prenant la parole devant les joueurs, les membres du staff technique, les autorités sportives et les invités présents, le président de la République a rappelé la portée symbolique de cet instant républicain.

« C’est toujours un moment particulier, pour le chef d’État que je suis, de remettre le drapeau national à celles et ceux qui vont représenter le Sénégal. À travers ce geste, c’est une partie de l’âme sénégalaise que je dépose entre vos mains », a déclaré le chef de l’État.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué le parcours des Lions, champions d’Afrique en titre, soulignant les émotions et l’élan de communion nationale suscités par leurs performances au cours des dernières années. Il a évoqué le souvenir de la victoire continentale, vécue dans tout le pays et au sein de la diaspora comme un moment d’unité et de fierté collective.

S’adressant directement aux joueurs, le chef de l’État a insisté sur les responsabilités qui accompagnent désormais le statut du Sénégal dans le football mondial.

« Vous n’allez pas à cette Coupe du monde pour faire de la figuration. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial », a-t-il affirmé.

Concluant son adresse, le chef de l’État a invité les Lions à porter avec dignité, discipline et ambition les attentes du peuple sénégalais.

À travers le Gouvernement et le ministère chargé des Sports, l’État du Sénégal a réaffirmé sa volonté de mettre à la disposition de l’équipe nationale l’ensemble des moyens nécessaires afin de lui permettre de préparer et de disputer cette compétition dans les meilleures conditions.

Au moment où les Lions s’apprêtent à représenter la Nation sur la scène mondiale, cette cérémonie de remise du drapeau a une nouvelle fois traduit l’attachement du peuple sénégalais à son équipe nationale et la confiance placée en elle.