Assemblée nationale : Ousmane Sonko élu président à la quasi-unanimité, la base à Sangalkam exulte

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Assemblée nationale : Ousmane Sonko élu président à la quasi-unanimité, la base à Sangalkam exulte

Dakar – L’hémicycle sénégalais a vécu une journée historique ce mardi. Au terme d’un vote transparent et sans accroc, Ousmane Sonko a été officiellement proclamé président de l’Assemblée nationale. Un plébiscite qui consacre le contrôle du pouvoir législatif par la majorité et fait réagir les structures à la base, notamment à Sangalkam où le responsable de PASTEF, Lamine Diagne, salue une décision majeure.

Un vote sans appel et une réintégration express

La séance plénière de ce mardi, consacrée à la recomposition du bureau de l’institution, s’est déroulée dans un climat de grande solennité. Tout s’est accéléré dès l’ouverture de la séance avec la réintégration officielle d’Ousmane Sonko en tant que député. Après avoir accompli les formalités de reprise de mandat et arboré son écharpe tricolore, le leader de PASTEF a brièvement rejoint les rangs de son groupe parlementaire avant l’ouverture du scrutin.

Supervisé par le Premier vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaïla Diallo, le vote a mis en évidence l’unité totale de la majorité. Sur 133 votants (133 enveloppes enregistrées), les résultats officiels affichent un score sans équivoque : 132 voix pour, zéro contre, une abstention et aucun bulletin nul.

Conformément à l’article 12 du règlement intérieur de l’institution, Ousmane Sonko a été déclaré immédiatement installé dans ses nouvelles fonctions de président de l’Assemblée nationale, succédant ainsi au président sortant démissionnaire, Malick Ndiaye.

Lamine Diagne (Sangalkam) : « Une étape cruciale pour la mise en œuvre des réformes »

À Sangalkam, la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les instances locales du parti au pouvoir. Lamine Diagne, responsable local de PASTEF Sangalkam, a tenu à saluer chaleureusement cette élection qu’il qualifie de décision stratégique et salvatrice pour la stabilité des institutions.

« Cette élection presque unanime démontre la cohésion de notre bloc parlementaire et la légitimité de notre leader à diriger la deuxième institution du pays. C’est une immense fierté pour la base politique de Sangalkam », a réagi Lamine Diagne.

Pour le responsable politique, la présence d’Ousmane Sonko au perchoir offre une synergie parfaite avec l’exécutif, garantissant un travail législatif fluide et rigoureux.

Ce basculement au perchoir intervient dans un contexte de refonte globale des institutions sénégalaises. En l’espace de 24 heures, l’architecture de l’État s’est profondément transformée, parallèlement à la nomination, la veille, d’Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô au poste de Premier ministre.

Avec un technocrate chevronné à la tête du gouvernement pour conduire l’action publique et Ousmane Sonko aux commandes du pouvoir législatif, le régime de la transformation systémique sécurise ses leviers pour accélérer la mise en œuvre des grandes réformes promises aux Sénégalais.