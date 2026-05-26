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Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale: « On ne peut pas faire du Pastef sans Pastef »

26 mai 2026 Actualité

Face aux députés, Ousmane Sonko a publiquement regretté que son parti n’ait pas été formellement associé aux consultations ayant conduit à la mise en place du nouvel attelage ministériel. Une manière subtile mais directe de dénoncer ce qu’il considère comme une marginalisation de Pastef dans certaines décisions politiques majeures de l’État. « On ne peut pas faire du Pastef sans le Pastef », a-t-il lancé dans une formule percutante qui a immédiatement résonné dans l’hémicycle.

 

Pour le nouveau président de l’Assemblée nationale, la simple référence incantatoire au « socle Pastef » dans les discours officiels ne saurait suffire à garantir la légitimité politique du parti majoritaire. Tout en actant l’existence d’un « faux départ », il a néanmoins tendu la main à l’exécutif en appelant à une « discussion responsable » pour assurer une gouvernance apaisée lit-on sur Seneweb.

 

Selon lui, les futurs arbitrages devront porter non pas sur des querelles de personnes, mais exclusivement sur les orientations politiques majeures, les engagements économiques, la justice, la revalorisation du pouvoir d’achat des Sénégalais et les réformes structurelles. Dans un autre passage particulièrement remarqué, Ousmane Sonko a plaidé pour une profonde reconfiguration du fonctionnement institutionnel du pays.

 

« On ne peut plus être dans un système d’hyperprésidentialisme au Sénégal aujourd’hui. La configuration actuelle en a décidé ainsi », a-t-il martelé, signifiant là l’un des messages politiques les plus puissants de cette journée historique.

 

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