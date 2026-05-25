Al Amine Lo: Parcours du nouveau premier ministre du Sénégal…

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«Ahmadou Al Aminou Lô est né à Louga en 1966. Il est économiste et banquier, d’un père maitre coranique, issu d’une grande famille d’érudits du quartier Keur Serigne Louga et fondateur de l’institut islamique ‘’Mar El Houda’’

Après ses études primaires à l’école 1 ou école régionale de Louga, cumulativement avec ses études coraniques, il a réussi au concours d’entrée à l’école militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis. Enfant de troupe, il a obtenu le bac série D, major de sa promotion avec la mention bien en 1985.

Titulaire du diplôme d’études de techniques bancaires, il a obtenu un diplôme d’études universitaires générales (DEUG), une licence et une maîtrise en sciences économiques, à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Ahmadou Al Aminou Lô est aussi titulaire d’un diplôme en Finances à l’Université en Finances islamiques à l’Université de Malaysia.

Recruté à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en 1987 comme agent d’encadrement à l’Agence principale de Dakar, Lamine, comme l’appellent ses proches, a gravi les échelons jusqu’à occuper le poste de Conseiller Directeur national pour le Sénégal en 2016. Cumulativement avec ses fonctions il a été nommé conseiller du Gouverneur. Il a accompagné l’Etat du Sénégal dans le cadre des émissions d’eurobonds sur les marchés financiers internationaux, les échanges avec les agences de notation internationales (Standard & Poors, Moody’s), les pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI), le pilotage de la structuration des relations entre les banques locales et les investissements étrangers dans les projets de développement des exploitations gazières et pétrolières au Sénégal et l’application des mécanismes de la Finance islamique.

Membre du Groupe de travail chargé de la feuille de route pour la monnaie unique dans l’espace CEDEAO, administrateur de la Caisse de répartition et de retraites des agents d’encadrement de la BCEAO (CRRAE).Ahmadou Al Aminou Lô qui a occupé le poste de Secrétaire général de la BCEAO le 1er février 2024, a quitté ses fonctions au bout de deux mois, pour être nommé ministre, secrétaire général du Gouvernement, par décret 2024-941 du 5 avril 2024.

Source : ouvrage biographique du 1er gouvernement Diomaye- Sonko de Samba Mangane. »