Pr Moussa Diaw sur le retour de Sonko à l’AN: « Aucun obstacle légal ne s’oppose à la reprise de son mandat parlementaire »

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Lors de la séquence ouverte après le limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature, la question de son retour à l’Assemblée nationale a relancé le débat politique et juridique. Le Pr Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l’UGB, considère qu’aucun obstacle légal ne s’oppose à la reprise de son mandat parlementaire.

Dans son analyse, l’universitaire estime que l’accélération observée au sommet des institutions traduit les effets immédiats du départ de l’ancien Premier ministre du gouvernement. Il voit dans les décisions prises au sein de Pastef une réponse politique structurée, alors que la démission d’El Malick Ndiaye de la présidence de l’Assemblée nationale est intervenue le 24 mai 2026, deux jours après le limogeage de Sonko.

Le Pr Moussa Diaw soutient aussi que cette démission s’inscrit dans une logique de repositionnement institutionnel du parti au pouvoir. Dans cette lecture, comme l’écrit senego, l’objectif serait de permettre à Pastef de rebondir au Parlement après une séquence marquée par l’éviction de Sonko de la Primature. Sur Sud Fm, il affirme d’ailleurs que la tentative d’affaiblissement politique du leader de Pastef a provoqué une réaction de son camp.

Sur le terrain juridique, Moussa Diaw avance qu’Ousmane Sonko avait seulement suspendu l’exercice de son mandat de député en entrant au gouvernement. Selon lui, la fin de ses fonctions gouvernementales lui redonne automatiquement la possibilité de siéger, puisqu’il ne peut pas cumuler les deux statuts. Il résume sa position en affirmant que rien n’interdit à Sonko de revenir à l’Assemblée nationale et d’y reprendre son poste de député.

Cette position est contestée dans l’espace politique. Samba Sy, secrétaire général du PIT, s’est opposé au retour de Sonko en soutenant que celui-ci avait renoncé à son mandat en 2024. À l’inverse, son suppléant Ismaila Mamadou Wone a publié sur Facebook un message invitant Ousmane Sonko à reprendre son siège de député.

Moussa Diaw estime enfin que cette réintégration pourrait déboucher sur une bataille autour de la présidence de l’Assemblée nationale, en affirmant sur Sud Fm que « la réintégration de Sonko est probablement dans une élection à la tête de l’Assemblée nationale ».