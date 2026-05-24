Thierno Alassane Sall hausse le ton : PASTEF cherche à provoquer une crise institutionnelle majeure

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le député non-inscrit et leader de la République des valeurs ( RV) en l’occurrence Thierno Alassane Sall n’a pas manqué de dénoncer la situation que traverse le pays et la crise au sommet de l’État. A travers un post sur X, il écrit : « Le PASTEF cherche à provoquer une crise institutionnelle majeure en forçant l’installation de Sonko au perchoir de l’Assemblée nationale » Et d’ajouter qu’ « Un tel acte est illégal et PASTEF le sait. De quoi ont donc peur Sonko et le PASTEF pour, le temps d’un dimanche de Pentecôte et à la veille de la Tabaski, ourdir des tensions destructrices en plein jour ? »