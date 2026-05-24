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Sénégal : Ali Ngouille Ndiaye alerte sur les défis sécuritaires et les cyberattaques

24 mai 2026 Actualité

 

Reçu par le président Bassirou Diomaye Faye, l’ancien ministre de l’Intérieur Ali Ngouille Ndiaye a indiqué avoir échangé avec le chef de l’État sur les questions de sécurité intérieure, notamment aux frontières, ainsi que sur les cyberattaques visant certaines infrastructures sensibles de l’État.

 

À sa sortie d’audience, l’ex-responsable sous Macky Sall a évoqué plusieurs préoccupations sécuritaires auxquelles le Sénégal est confronté, aussi bien en milieu urbain qu’en zone rurale.

 

« Nous avons beaucoup de soucis sur le plan sécuritaire », a-t-il déclaré au micro de la RFM, citant notamment le vol de bétail, la protection des installations pétrolières et gazières, ainsi que la sécurité économique.

Ali Ngouille Ndiaye a également fait référence aux attaques informatiques ayant ciblé depuis octobre 2025 des structures publiques comme le Trésor, la DGID et la DAF, estimant que ces menaces nécessitent un renforcement des dispositifs de sécurité.

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