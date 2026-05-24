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Assemblée nationale: Le bureau convoqué ce dimanche à 15h

24 mai 2026 Actualité

Quarante-huit heures après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko et la dissolution du gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye, le climat politique demeure très tendu à Dakar.

 

Dans un contexte d’incertitude institutionnelle, le président de l’Assemblée nationale a convoqué le Bureau de l’institution pour une réunion d’urgence ce dimanche à 15h.

 

Cette convocation intervient alors que tous les regards sont braqués sur les députés de la majorité, dont une partie importante reste proche de l’ancien chef du gouvernement.

Si l’ordre du jour officiel de cette réunion n’a pas été communiqué, les spéculations vont bon train : s’agit-il de préparer un retour rapide de l’ancien Premier ministre à l’Assemblée nationale ?

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