Al Amine Lo promet “un changement de méthode” pour accélérer la transformation du Sénégal

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Nommé Premier ministre par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, Ahmadou Al Amine Lo, nouveau chef du gouvernement a placé sa mission sous le signe du “sacerdoce”, tout en appelant à une mobilisation nationale autour de l’Agenda Sénégal 2050 dans un contexte économique et social qu’il juge particulièrement difficile.

Face à ces défis, Ahmadou Al Amine Lo a rappelé que toutes les politiques publiques devront désormais s’aligner sur un seul référentiel : l’Agenda Sénégal 2050, dont l’ambition est de bâtir “un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes”.

Il a décliné les priorités de son action autour de trois axes majeurs : la résolution des difficultés quotidiennes des Sénégalais, l’application du “Jubb, Jubbal, Jubanti” dans la gouvernance et la société, ainsi que le renforcement de la souveraineté économique, géostratégique et culturelle du pays.

Dans un appel solennel à l’unité, le nouveau Premier ministre a invité toutes les composantes de la nation jeunes, femmes, ruraux, citadins, société civile, autorités religieuses et coutumières, diaspora à se mobiliser autour du projet national.

“Il ne s’agit point d’un changement de cap”, a-t-il insisté, mais plutôt “d’un changement de méthode” destiné à renforcer la cohérence institutionnelle et l’efficacité de l’action gouvernementale, tout en restant fidèle aux engagements du projet porté par le président Diomaye Faye et la coalition Pastef.

Souhaitant rassurer les partenaires économiques du Sénégal, Al Amine Lo a adressé un message au secteur privé national, aux investisseurs étrangers ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers. “Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester”, a-t-il affirmé.

Le nouveau chef du gouvernement a conclu son intervention en renouvelant son engagement de loyauté envers le président de la République et envers le peuple sénégalais, assurant que la conduite de l’action gouvernementale sera guidée exclusivement par “les intérêts ultimes de la nation”.