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Assemblée nationale: Ousmane Sonko réintégré

26 mai 2026 Actualité

 

Le leader de Pastef Ousmane Sonko retrouve sa place de député au sein de l’hémicycle. Ce dernier a été installé par le président de séance ce mardi dans la matinée.

Venu très tôt, ce dernier est accueilli par ses collègues députés de Pastef sous les cris : « Sonko, Sonko… ». L’écharpe de député en bandoulière; Ousmane Sonko est accompagné par ses inconditionnels.

Tous de blancs vêtus, les députés de Pastef ainsi que des militants venus assister à la séance ont tous applaudi.

D’ailleurs l’ancien président de l’Assemblée en l’occurrence El Malick Ndiaye a retrouvée sa place de député.

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