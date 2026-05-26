Assemblée nationale: Ousmane Sonko réintégré

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Le leader de Pastef Ousmane Sonko retrouve sa place de député au sein de l’hémicycle. Ce dernier a été installé par le président de séance ce mardi dans la matinée.

Venu très tôt, ce dernier est accueilli par ses collègues députés de Pastef sous les cris : « Sonko, Sonko… ». L’écharpe de député en bandoulière; Ousmane Sonko est accompagné par ses inconditionnels.

Tous de blancs vêtus, les députés de Pastef ainsi que des militants venus assister à la séance ont tous applaudi.

D’ailleurs l’ancien président de l’Assemblée en l’occurrence El Malick Ndiaye a retrouvée sa place de député.