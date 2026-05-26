Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 05 26 103405

Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

26 mai 2026 Rewmi.com

Au Sénégal, l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko, limogé le 22 mai, a été élu avec 132 voix (1 abstention et 0 contre) sur les 133 exprimées, ce 26 mai 2026 à Dakar, président de l’Assemblée nationale, en l’absence d’une trentaine de membres de l’opposition qui contestent la légalité de sa réintégration en tant que député. Il succède à Malick Ndiaye qui avait démissionné le 24 mai et prend ses fonctions dans la foulée. C’est une nouvelle étape dans la recomposition au sommet de l’État, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô ayant été nommé chef du gouvernement le 25 mai.

Vérifier aussi

Organisation de la CAN 2027: Le Sénégal présente un projet de 7 stades, 20 terrains d’entraînement

Qualifications CAN 2027 : Le Sénégal dans le Groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l’Ethiopie

Le tirage des qualifications de la CAN 2027 a livré son verdict et dessine déjà …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved